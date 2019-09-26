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26 вересня 2019, четвер, 12:30 8
Силові структури 2019-09-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
МВС призначило заступником голови Нацполіції Трояна

МВС призначило заступником голови Нацполіції Трояна

Вадим Троян. Фото: npu.gov.ua
Вадим Троян. Фото: npu.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ призначило заступником голови Національної поліції Вадима Трояна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"За поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковник поліції Вадим Троян, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначений заступником голови НПУ", - сказано в ньому.

6 вересня Кабінет Міністрів звільнив Вадима Трояна з посади заступника міністра внутрішніх справ.


Як повідомляли Українські Новини, колишній заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян отримав зарплату за березень 101,7 тис. гривень.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Вадим Троян отримав частину суми - 300 тис. гривень - за розблокування розрахункових рахунків підприємства Шомана і притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївського управління ГФС.

Пізніше Троян відмовився коментувати фотографії з обшуку в його будинку, опубліковані Андрієм Портновим.

Також стало відомо, що обшуком в будинку "правої руки" Авакова Трояна керував прокурорський "важняк", який займався Корбаном.

 

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