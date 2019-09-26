МВС призначило заступником голови Нацполіції Трояна

Міністерство внутрішніх справ призначило заступником голови Національної поліції Вадима Трояна.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.\r\n"За поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковник поліції Вадим Троян, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначений заступником голови НПУ", - сказано в ньому.\r\n6 вересня Кабінет Міністрів звільнив Вадима Трояна з посади заступника міністра внутрішніх справ.Як повідомляли Українські Новини, колишній заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян отримав зарплату за березень 101,7 тис. гривень. Раніше в ЗМІ повідомляли, що Вадим Троян отримав частину суми - 300 тис. гривень - за розблокування розрахункових рахунків підприємства Шомана і притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївського управління ГФС.Пізніше Троян відмовився коментувати фотографії з обшуку в його будинку, опубліковані Андрієм Портновим.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож стало відомо, що обшуком в будинку "правої руки" Авакова Трояна керував прокурорський "важняк", який займався Корбаном.\r\n