Зі справ на Злочевського видалили згадки про Burisma і сина Байдена, - джерело

Національне антикорупційне бюро не розслідує кримінальних проваджень щодо групи компаній Burisma і сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, але розслідує дві справи стосовно колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"У провадженні НАБУ є дві справи (щодо Злочевського)", - сказав співрозмовник агентства. З його слів, справи розслідуються і не закриті. Кримінальні провадження розслідуються за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також за ст. 209 (легалізація, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Джерело повідомило, що зі справ "викинули згадки про сина Байдена". Також він повідомив, що ці справи були перспективними, проте їх ніхто не хотів розслідувати належним чином.

Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко закликав сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера дати свідчення американським правоохоронцям щодо отримання грошей від компанії екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, підозрюваного у відмиванні злочинних доходів. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що НАБУ оштрафовано за безпідставну відмову закрити кримінальне провадження проти Злочевського.

Раніше американське видання New York Times розповів про роль, яку відігравав в Україні нинішній кандидат у президенти США Джо Байден під час обіймання посади віце-президента, заступника Барака Обами. Також у матеріалі йшлося про заробіток його сина Байдена до української газової компанії Burisma.

Тим часом, 25 вересня у США оголосили про початок процедури імпічменту Президента Дональда Трампа.