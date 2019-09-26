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26 сентября 2019, четверг, 11:18 40
Финансы 2019-09-26T11:18:38+03:00
Українські Новини
Российский рубль подскочил в обменниках Киева

Российский рубль подскочил в обменниках Киева

В четверг, 25 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 25 сентября, вырос на 4 копейки и составляет 3,36 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля остался без изменений 3,89 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 26 сентября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,40

3,89

Максимальный

3,70

5,00

Минимальный

2,30

3,70

Как сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.

Курс доллара немного просел, а евро снова обвалился в обменниках в четверг.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH/USD.

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