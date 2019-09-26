Суд призывает Януковича прибыть на заседание 30 сентября

Киевский апелляционный суд призывает бывшего Президента Виктора Януковича прибыть на заседание 30 сентября.\r\nОб этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українськi Новини.\r\n"Киевский апелляционный суд вызывает Вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - сказано в нем.\r\nВ этот день продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-Президента на вынесенный ему приговор.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле предыдущего заседания 23 сентября адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.\r\nОн признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.\r\nЭкс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.\r\nЗащита экс-Президента просила суд оправдать его.Ранее в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.Тем временем свое 69-летие Янукович отметил в изгнании.