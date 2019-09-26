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26 сентября 2019, четверг, 10:41 437
Судебная власть 2019-09-26T10:42:20+03:00
Українські Новини
Суд призывает Януковича прибыть на заседание 30 сентября

Суд призывает Януковича прибыть на заседание 30 сентября

Виктор Янукович
Виктор Янукович

Киевский апелляционный суд призывает бывшего Президента Виктора Януковича прибыть на заседание 30 сентября.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українськi Новини.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - сказано в нем.

В этот день продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-Президента на вынесенный ему приговор.

После предыдущего заседания 23 сентября адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Защита экс-Президента просила суд оправдать его.


Ранее в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Тем временем свое 69-летие Янукович отметил в изгнании.

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