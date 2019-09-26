Суд призывает Януковича прибыть на заседание 30 сентября

Киевский апелляционный суд призывает бывшего Президента Виктора Януковича прибыть на заседание 30 сентября.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українськi Новини.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - сказано в нем.

В этот день продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-Президента на вынесенный ему приговор.

После предыдущего заседания 23 сентября адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Защита экс-Президента просила суд оправдать его.



Ранее в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.



Тем временем свое 69-летие Янукович отметил в изгнании.