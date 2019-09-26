"Битва за Киев": Суд не разрешил ГПУ провести ревизию КГГА

Суд отказал Генеральной прокуратуре в назначении внеплановой ревизии Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Государственное бюро расследований с 23 июля расследует дело, открытое по факту возможных нарушений чиновников КГГА при продаже дома по ул. Богдана Хмельницкого, 34б компании "Вит-Плюс", принадлежащей брату мэра Киева Виталия Кличко Владимиру.

"В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства, изложенные в заявлении директора ООО «Капитал» о совершении уголовного преступления, согласно которой должностные лица КГГА по предварительному сговору с Народным депутатом Украины и служебными лицами частного сектора хозяйствования совершили действия направленные на завладение имуществом территориальной общины города Киева - нежилым домом, расположенным по адресу: Киев, улица Богдана Хмельницкого, 34, лит. Б, общей площадью 1419,3 кв.м", - сказано в материалах дела.

В начале сентября прокурор Генпрокуратуры попросил суд о проведении работниками Государственной аудиторской службы внеплановой выездной ревизии Киевской городской государственной администрации.

Прокурор указал, что в настоящее время у органа предварительного расследования возникла необходимость в проведении внеплановой выездной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КГГА.

Тем не менее, суд отказа прокурору, отметив, что законодательство не предусматривает право прокурора обращаться с такого вида ходатайствами.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко просит Государственную аудиторскую службу провести аудит финансовой деятельности Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя КГГА Виталия Кличко