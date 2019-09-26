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26 сентября 2019, четверг, 09:47 165
Финансы 2019-09-26T09:47:57+03:00
Українські Новини
Чехия отодвинула Россию на третью позицию по частным денежным переводам в Украину

Чехия отодвинула Россию на третью позицию по частным денежным переводам в Украину

Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Объем частных денежных переводов в Украину в апреле-июне 2019 года вырос на 4,86% до 2,846 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.

При этом лидером по переводам в Украину является Польша. Переводы из Польши выросли за отчетный период на 3% до 862 млн долларов. Чехия по переводам опередила Россию и заняла второе место. Переводы из Чехии за отчетный период увеличились на 27% до 268 млн долларов. Переводы из РФ в отчетном периоде составили 249 млн долларов против 279 млн долларов годом ранее.

Из стран Европейского Союза в Украину поступило 1,872 млрд долларов (годом ранее – 1,693 млрд долларов), из стран СНГ - 283 млн долларов (годом ранее – 325 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.

Министерство экономического развития и торговли отмечает, что в январе-июле текущего года переводы физических лиц в Украину выросли на 13,2% до 106,3 млрд гривен в эквиваленте. 

Также с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

Тем временем, согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.

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