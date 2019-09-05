За полгода переводы от заробитчан в Украину выросли на треть

Министерство экономического развития и торговли отмечает, что в январе-июле текущего года переводи физических лиц в Украину выросли на 13,2% до 106,3 млрд гривен в эквиваленте.\r\nОб этом говорится обзоре министерства, передают Українські Новини.\r\nОбъем переводов физлиц за семь месяцев вырос на 13,2% и достиг 106,3 млрд гривен.\r\nЗа 2018 год в Украину поступило денежных переводов на сумму 2,3 млрд долларов, или около 58 млрд гривен по курсу НБУ.\r\nВ то же время объем денежных переводов в Украине вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 93,3 млрд гривен, или 3,47 млрд долларов в эквиваленте.\r\nКак сообщали Українські Новини, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.\r\nСогласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.\r\nТем временем, трудовые мигранты все чаще инвестируют деньги в недвижимость в Украине.