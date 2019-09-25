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25 вересня 2019, середа, 23:03 10
Економіка 2019-09-25T23:32:57+03:00
Українські Новини
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда

Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда

Гривні
Гривні

За перші шість місяців 2019 року обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в Україну становив 5,54 млрд доларів США. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Так, згідно з опублікованими даними НБУ, у другому кварталі 2019 року в Україну надійшло $2,84 млрд переказів від трудових мігрантів.

Наголошується, що більша частина переказів була здійснена з Польщі - понад 1,9 млрд доларів. Друге місце за обсягами переказів займає Чехія з близько 505 млн доларів. Також з Росії українці отримали 498 млн доларів, США - 458 млн доларів.

Всього з країн ЄС в Україну було переведено 3,65 млрд доларів, а з країн СНД - 559 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство економічного розвитку і торгівлі зазначає, що в січні-липні поточного року перекази фізичних осіб в Україну зросли на 13,2% до 106,3 млрд гривень в еквіваленті.

Також з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

Тим часом, згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.

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