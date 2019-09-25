подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 14:09 473
Политика 2019-09-25T14:10:13+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака

Кабмин уволил и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака

Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Новак уволен по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Новак подал в отставку.

На посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше. В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Ранее Славомир Новак задекларировал 893 849 гривны зарплаты по основному месту работы.

Также Славомир Новак за работу в январе-феврале 2017 года получил надбавку к заработной плате в размере 900%.

Больше новостей о: Славомир Новак Увольнение с должности

Архив
Новости
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
НАБУ засекретило расследование против Смолия 14:13
Кабмин уволил и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака 14:09
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Геращенко - новый замминистра внутренних дел: реакция соцсетей 13:51
Судью-коррупционера уволил Высший совет правосудия 13:41
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok