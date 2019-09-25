Кабмин уволил и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака

Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.\r\nНовак уволен по собственному желанию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 сентября Новак подал в отставку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше. В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.\r\nРанее Славомир Новак задекларировал 893 849 гривны зарплаты по основному месту работы.\r\nТакже Славомир Новак за работу в январе-феврале 2017 года получил надбавку к заработной плате в размере 900%.