Кабмин уволил и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака

Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Новак уволен по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Новак подал в отставку.

На посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше. В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Ранее Славомир Новак задекларировал 893 849 гривны зарплаты по основному месту работы.

Также Славомир Новак за работу в январе-феврале 2017 года получил надбавку к заработной плате в размере 900%.