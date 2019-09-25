ГБР нарушила конфиденциальность в расследованиях против Порошенко, - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного разглашения и использования коммерческой и банковской тайны следователями Государственного бюро расследований (ГБР) по делам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"Генеральной прокуратурой Украины 30.08.2019 были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению главы АО "Головань и партнеры" по факту разглашения и использования сведений, которые являются коммерческой и банковской тайной, следователями Государственного бюро расследований в ходе расследования уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусматриваемых ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну) УК Украины", - сказано в нем.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял о некомпетентности следователей ГБР.

Кроме того, он сообщил, что следователи собирают, используя свои служебные полномочия, информацию о компаниях, о частных счетах Петра Порошенко и передают эти данные для публикации на определенные телеграмм-каналы.

Как сообщали Українські Новини, ГБР проводит служебное расследование возможной утечки информации по уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. Также ГБР открыло дело против таможенников, пропустивших экс-жену Князева с незадекларированными 650 тыс. евро.

Тем временем в Кабмине, ГФС и Минюсте ГБР проводит обыски с целью обнаружить документы, связанные с Philip Morris Ukraine.