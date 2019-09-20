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20 сентября 2019, пятница, 14:48 825
Силовые структуры 2019-09-20T17:00:04+03:00
Українські Новини
В Кабмине, ГФС и Минюсте обыски: ГБР ищет документы, связанные с Philip Morris Ukraine, – СМИ

В Кабмине, ГФС и Минюсте обыски: ГБР ищет документы, связанные с Philip Morris Ukraine, – СМИ

Philip Morris International. Фото: glavcom.ua
Philip Morris International. Фото: glavcom.ua

Происходят обыски и массовое изъятие документации в Кабинете Министров Украины, Государственной фискальной службе (ГФС) и Министерстве юстиции. Ситуация связана с уголовным делом, в котором фигурирует компания Philip Morris Ukraine и ее топ-менеджмент.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

На этой неделе были проведены обыски и изъятия документов по уголовному делу, в котором фигурирует табачный холдинг Philip Morris Ukraine. Обыски проходят в самой компании, в правительстве, в ГФС и Минюсте, а причастных к делу вызывают на допросы.

Против топ-менеджмента компании также открыты уголовные дела за неуплату налогов.

Все действия происходят в рамках судебного решения, вынесенного Октябрьским районным судом г. Полтавы. Постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как стало известно, то, что происходит, связано с историей полугодовой давности. В декабре 2018 года правительство заключило соглашение с компаниями-филиалами Philip Morris Ukraine. Оно предусматривает защиту инвестиций компании от прямой или косвенной экспроприации и защиту от необоснованных мер. В январе 2019 года, во исполнение распоряжения Кабмина, ГФС подписала соглашение с табачной корпорацией, что дало ей возможность продолжить работу в Украине.

Однако, заключенных июле появилось сообщение о проведении Государственным бюро расследований (ГБР) обысков в офисе ГФС, а в официальном комментарии пресс-службы ГБР отмечалось, что они связаны с деятельностью международных производителей табачной продукции. Более того, ГБР арестовало документацию компании.

В бизнес-среде неприятно удивлены ситуацией и указывают, что такой подход правительства и агрессивное поведение ГБР может иметь огромные последствия. Силовики вышли за пределы расследования факта нарушений ГФС и ставят под сомнение заключенное ранее Мировое соглашение, о чем уже есть судебные решения.

Напомним, что Philip Morris Ukraine входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет подряд. Так, в 2018 году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд гривен. Philip Morris Ukraine - ведущая международная табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира, вышла на украинский рынок в 1994 году.

Больше новостей о: Кабмин Обыски ГБР ГФС Украины Минюст Украины Philip Morris Ukraine

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