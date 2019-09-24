Автор хита "Охрана отмєна" выпустила ироничный клип на песню "Вільна каса"

Украинская поп-исполнительница Jerry Heil, автор хита "Охрана отмена", который собрал уже более 12 млн просмотров, представила новое видео на песню "Вільна каса".

Яркий ироничный видеоклип, режиссером которого выступил Дима Манифест и Дмитрий Шмурак, опубликован на официальном канале Youtube Jerry Heil.

Как отмечает певица, лейтмотивом песни служит история об отношениях между парнем, который бросает девушку за ее лишний вес.

"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту, ведь нет ничего серьезного, поэтому единственный правильный вариант действий в случае возникновения проблемной ситуации - высмеять ее. Во-вторых, "люби меня дрищем и люби жиробасом" - просьба девушки, главной героини текста, к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке", а также, высмеивание устаревших традиций и рамок, которые заставляют чувствовать себя неполноценно: вроде есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить. Я, как представитель поколения Z, как никто другой знаю, как досаждает, когда родственники и друзья спрашивают когда замуж", - комментирует Jerry Heil.

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Композиция является лид-синглом будущего альбома "Я, Яна", который выйдет на You-Tube канале певицы уже 27 сентября.

Напомним, в августе известная реп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип, который вошел в ее дебютный альбом "Пушка", а само видео, которое является автобиографичным, стало восьмым в ее репертуаре.