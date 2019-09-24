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24 сентября 2019, вторник, 20:17 49
Силовые структуры 2019-09-24T20:23:44+03:00
Українські Новини
На Донбассе украинские военные понесли потери

На Донбассе украинские военные понесли потери

Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий от понесенных травм.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью. Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в нем.

В течение суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 23 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения.

22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

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