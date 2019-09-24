НАБУ расследует недекларирование Мангером почти 600 тыс. доходов жены

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту недекларирования председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангером 590 тыс. гривен доходов своей жены.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Мангер в декларации за 2016 (исправленной) не указал сведения о полученном членом семьи (женой) доходе в виде дивидендов от ООО "Екозерно".

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя облсовета составляет почти 590 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК просило НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены.

Ранее Генеральная прокуратура приостановила расследование дела против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина, подозреваемых в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.