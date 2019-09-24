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24 вересня 2019, вівторок, 19:46 25
Політика 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом

Зеленський і Столтенберг. Фото: ОПУ
Зеленський і Столтенберг. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться в повідомленні Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну в кінці жовтня", - сказано в ньому.

Президент має намір продовжувати активно взаємодіяти з Альянсом у питанні реалізації структурних реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомляє прес-служба президента, під час зустрічі йшлося також про підвищення рівня співробітництва в модернізації Військово-морських сил України.

Пріоритетним напрямком роботи Зеленський і назвав підвищення рівня сумісності Збройних сил України з силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програми військового співробітництва.

Крім того, Зеленський і Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.

"Ми втомилися чути слово "корупція". Ми серйозно налаштовані її подолати. Верховна Рада вже приймає законопроекти з реформування правоохоронних органів, скоро запустимо службу фінансових розслідувань. 5 вересня у нас почав працювати Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо вироки", - зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прибув до США для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що причинного анексії Криму стало посилення "конкуренція великих держав".

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