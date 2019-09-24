После просьбы Зеленского "сливать" коррупционеров в НАБУ стали звонить в восемь раз чаще

Количество звонков в Национальное антикоррупционное бюро выросло в 7-8 раз после обращения Президента Владимира Зеленского к гражданам с просьбой сообщать в бюро о коррупции чиновников.\r\nОб этом говорится в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"В среднем колл-центр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября в колл-центр позвонили 82 человека. Приблизительно столько же было и на старте работы НАБУ", - сообщает бюро.\r\n23 сентября граждане жаловались на нарушение социальных, трудовых и земельных прав, ненадлежащее досудебное расследование других органов, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также узнавали о подследственности НАБУ и спрашивали контакты других органов по борьбе с коррупцией.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ колл-центре НАБУ работает 7 человек.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло дело о возможном получении Луценко взятки от экс-депутата Рады Шепелева. Тем временем в "Слуге народа" зарегистрировали 2 взаимоисключающих законопроекта по ликвидации и усилению коррупции при оценке недвижимости.