После просьбы Зеленского "сливать" коррупционеров в НАБУ стали звонить в восемь раз чаще

Количество звонков в Национальное антикоррупционное бюро выросло в 7-8 раз после обращения Президента Владимира Зеленского к гражданам с просьбой сообщать в бюро о коррупции чиновников.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В среднем колл-центр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября в колл-центр позвонили 82 человека. Приблизительно столько же было и на старте работы НАБУ", - сообщает бюро.

23 сентября граждане жаловались на нарушение социальных, трудовых и земельных прав, ненадлежащее досудебное расследование других органов, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также узнавали о подследственности НАБУ и спрашивали контакты других органов по борьбе с коррупцией.

В колл-центре НАБУ работает 7 человек.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло дело о возможном получении Луценко взятки от экс-депутата Рады Шепелева. Тем временем в "Слуге народа" зарегистрировали 2 взаимоисключающих законопроекта по ликвидации и усилению коррупции при оценке недвижимости.