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24 сентября 2019, вторник, 18:12 1153
Экономика 2019-09-24T19:30:04+03:00
Українські Новини
Калушская ТЭЦ возвращена в собственность государства

Калушская ТЭЦ возвращена в собственность государства

Калушская ТЭЦ. Фото: knh.com.ua
Калушская ТЭЦ. Фото: knh.com.ua

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что комиссия в сфере рассмотрения жалоб по государственной регистрации при Министерстве юстиции вернула Калушскую теплоэлектроцентраль (Ивано-Франковская область) в государственную собственность после того, как в мае Гройсман вывел ее из госсобственности.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Комиссией в сфере рассмотрения жалоб по государственной регистрации (при Минюсте) принято решение отменить перерегистрацию Калушской ТЭЦ на нового владельца и вернуть ее в государственную собственность. Это хорошая новость для украинских граждан - предприятие возвращено в государственную собственность", - сообщил Герус.

Также он отметил, что это хорошая новость для шахтеров государственных шахт Львовско-Волынского бассейна, так как будет сохранена технологическая цепочка добычи-сбыта/потребления угля.

В ноябре 2016 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала государственному предприятию "Калушская ТЭЦ - новая" лицензию на ведение хозяйственной деятельности и производство электрической и тепловой энергии.

Лицензия вступила в силу с 1 января 2017 года.

В октябре 2016 Министерство энергетики и угольной промышленности вывело Калушскую ТЭЦ из состава государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" с целью создания нового государственного предприятия "Калушская ТЭЦ - новая".

Как сообщали Українські Новини, в Киеве частично заменили газ на мазут на двух ТЭЦ. Также Дарницкую ТЭЦ планировали проверить на соблюдение экологического законодательства из-за рекордного количества жалоб.

Больше новостей о: ТЭЦ Андрей Герус Калушская ТЭЦ Минюст Украины

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