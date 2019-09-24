На Азовском море в Мелекино выпал снег, в Одесской области семейная пара эксплуатировала труд бездомных

В Днипре дети поселились в заброшенном автомобиле

В Днипре подростки превратили салон машины в настоящий дом. Здесь собираются подростки от 12 до 16 лет едят, курят, и порой даже ночуют, сообщает "Днепр час" .Заброшенная машина, которую и облюбовали подростки, стоит вплотную к забору школы уже полгода. Найти ее владельца не смогли ни родители учеников, ни даже директор школы. Полицейский патруль, прибывший на очередной вызов, забрал подростков в ювенальную превенцию. Оказалось, что они - не беспризорные, но из проблемных семей. Екатерина - мать одного из них, оправдывается, что 12-летнего сына воспитывает сама, поэтому просто не в состоянии его постоянно контролировать.Семья состоит на учете в социальной службе, из дома подросток убегает уже не впервые.Административные протоколы составили на семьи всех трех проблемных подростков. За невыполнение родительских обязанностей теперь им светит штраф.

Водитель троллейбуса вышвырнул деньги, которые ему передали за проезд

Днем 23 сентября в Николаеве девушка попыталась оплатить проезд в троллейбусе монетами, чем вызвала недовольство водителя , сообщают "Николаевские новости". "Зайдя в троллейбус с ребенком, подошла к водителю и дала ему 3 гривны монетами. На это водитель сразу начал откровенно хамить и заявил, что монеты— это не деньги, а мусор. Далее водитель, не пересчитывая деньги, выбросил их в открытую дверь и все-таки выдал мне билет", - написала Анастасия Николаева, приложив к посту видео происшествия.Отметим, что в николаевском электротранспорте развешаны объявления, в которых пассажиров просят оплачивать проезд бумажными купюрами. Но эти просьбы носят рекомендательный характер, так как монеты в Украине все еще являются платежным средством.

Азовское море не перестает удивлять: на побережье выпал первый снег

Сентябрь в Украине выдался очень контрастным по температуре. Не успели украинцы спрятать футболки, как пришлось одевать чуть ли не пуховики. То же самое и на Азовском море. Только что загорали на пляже, а уже увидели первый снег, передает "Наше місто" 20 сентября снег в своих дворах наблюдали жители поселка Мелекино, который находится прямо на побережье Азовского моря.Такого явления в сентябре они не наблюдали ужедавно,рассказывают, что снег шел вместе с градом.

В Днипре дети нашли себе новое смертельно опасное развлечение

В Днипре школьники залезли на временно неработающий кран и развлекались там, передает "Наше місто". Детвора без всякого страха взобралась на довольно большуювысоту и развлеклась там. Судя по видео, юным экстремалам хотелось сделать впечатляющие фото.К счастью, никто не пострадал.

Супруги из Одесской области держали в рабстве сотню бомжей

В Одесской области семейная пара использовала для работы в сельскохозяйственном предприятии бездомных, которых удерживала в рабстве, сообщает "odessa.net.ua" .Гражданин Грузии и гражданка Украины в течение 2015-2018 годов обманывали бездомных на вокзалах Николаева, Одессы и Киева. Злоумышленники предлагали пострадавшим работу под Киевом с зарплатой 200-500 грн, питанием и бесплатным жильем. Однако их доставляли в Одесскую область, забирали паспорта и мобильные телефоны, а жить заставляли в нечеловеческих условиях бараке, где в каждой комнате было по 15-20 человек.При попытках побега или отказе работать охранники бараков жестоко избивали в присутствии других работников.В ходе расследования правоохранители обнаружили 82 человек. Пострадавшие направили гражданские иски на сумму более 2,3 миллионов грн.

На Кировоградщине Volkswagen насквозь пробил стену в храме

21 сентября спасатели выехали на место аварии, где автомобиль Volkswagen въехал в здание церкви, сообщает "Утренний город" . Водителяиномарки 1986 г.р. доставили вбольницус множественными травмами, пассажир погиб на месте. По предварительной информации автомобиль двигался на огромной скорости. Вероятно, водитель не справился с управлением, либо уснул за рулем.

Как сообщали Українські Новини, 24 сентября, в городском совете Львова была обнаружена граната времен Второй мировой войны.

Кроме того, в Киеве открылись пункты приема каштанов.

Также, на Закарпатье активисты обвиняют руководителя закарпатской прокуратуры Гаврилюка и его заместителя Василенко в незаконном обогащении и имитации борьбы с контрабандой.