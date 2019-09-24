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  • Закарпатская прокуратура требует перемен и новых, некоррумпированных руководителей, - активисты
24 сентября 2019, вторник, 11:08 681 Документ
Политика 2019-09-24T11:30:02+03:00
Українські Новини
Закарпатская прокуратура требует перемен и новых, некоррумпированных руководителей, - активисты

Закарпатская прокуратура требует перемен и новых, некоррумпированных руководителей, - активисты

Общественные активисты и правозащитники считают, что вслед за кадровыми изменениями в ряде областей нужно менять руководство прокуратуры Закарпатья. С таким заявлением активисты обратились к Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Они обвиняют руководителя закарпатской прокуратуры Гаврилюка и его заместителя Василенко в незаконном обогащении и имитации борьбы с контрабандой. "Прокурору Владимиру Гаврилюку за три года пребывания на должности не только не удалось привлечь к ответственности ни одного топ-чиновника, но даже удалось самому войти в их число, возглавив вместе со своим заместителем Александром Василенко все коррупционные потоки региона", - пишут активисты Генеральному прокурору. Авторы и подписанты документа – правозащитники и активисты Наталия Майстренко, Виталий Грегор и Евгений Рахимов.

Активисты утверждают, что располагают задокументированными фактами, подтверждающими, что руководители закарпатской прокуратуры курируют контрабанду безакцизных сигарет и алкоголя в страны Западной Европы, а также покрывают 126 незарегистрированных автозаправок и каналы нелегальной миграции.

Представители общественности Закарпатья в обращении к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке привели конкретные примеры и номера уголовных производств, которые были закрыты или переквалифицированы, а виновники в итоге избежали наказания. Именно руководство прокуратуры Закарпатья несет ответственность за такой правовой произвол, - подчеркивают правозащитники.

Активисты бьют тревогу и обращают внимание Генпрокурора Руслана Рябошапки на безнаказанность подчиненных, доставшихся в наследство.

Руководители закарпатской прокуратуры Гаврилюк и Василенко сделали заявления о том, что при новой власти они также сохранят свои должности. "Учитывая поддержку последних в криминальных кругах Закарпатья и Львовщины, перспектива успешного прохождения ими переаттестации и уклонения от ответственности за должностные преступления становится все более вероятной", - пишут авторы обращения и просят Генерального прокурора Руслана Рябошапку "применить все возможные меры для недопущения развития такого сценария и принятия законного решения по результатам проверки изложенных фактов".

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