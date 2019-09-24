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24 сентября 2019, вторник, 12:54 246 Инфографика
Общество 2019-09-24T12:57:53+03:00
Українські Новини
В Киеве открылись пункты приема каштанов: как заработать на дарах осени

В Киеве открылись пункты приема каштанов: как заработать на дарах осени

Каштаны. Фото: pixabay
Каштаны. Фото: pixabay

Производственно-заготовительное предприятие "Киевгорвторресурсы" открыло в Киеве и области пункты приема каштанов у населения. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Каштаны будут принимать по 2 грн за килограмм в 14 приемках в Киеве, еще по два приемных пункта располагаются в Вышгороде и Броварах. В сравнении с прошлым годом их количество существенно сократилось, поэтому некоторым желающим подзаработать придется проехать чуть дальше.

Пункты приема каштанов. Скриншот: Google MapsПункты приема каштанов. Скриншот: Google Maps

Плоды символа Киева имеют много лечебных свойств, а изготовленные из них медпрепараты применяют при многих заболеваниях - атеросклерозе, радикулите, бронхите, анемии, простатите и т.д. "Конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. По мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку. Поэтому такие каштаны можно использовать в фармацевтике", - заявили в предприятии.

Как сообщали Українські новини, опыт французской Veolia поможет Киеву наладить экологическую переработку отходов, а "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки.

Ранее стало известно, что знаменитые каштаны пропадут с улиц Киева: деревья не выдерживают грязного воздуха.

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