Украина закупила у чешской компании партию советского вооружения на 1,5 млн долларов

Украинская государственная фирма "Укринмаш", которая входит в состав "Укроборонпрома", в июле этого года закупила у чешской компании Excalibur Army Spol.S.R.O. партию 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" (16 единиц), отдельно две артиллерийские башни и пушки к ним (2А31).

Это указано на специализированном сайте Great Export Import, который отслеживает импортные/экспортные операции более 70 стран, пишет "theБабель".

"Укринмаш" заплатил за советское вооружение, которое уже использовалось, почти $1,7 млн. САУ обошлись в $1 565 600, а башни вместе с пушками в $120 200.

"Укринмаш" уже покупал 40 единиц этих же САУ у Чехии в прошлом году. Согласно "Регистру обычных вооружений ООН" (UNROCA — United Nations Register of Conventional Arms), вместе с артустановками Украина также покупала девять советских бронетранспортников МТ-ЛБ и 50 БМП-1.

Для каких целей "Укринмаш" закупал советскую технику — не указано.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский назначил генеральным директором "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз до 2 млрд долларов в год до 2025 года.