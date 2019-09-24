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24 сентября 2019, вторник, 16:51 5544
Силовые структуры 2019-09-24T17:00:12+03:00
Українські Новини
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист

Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист

ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua

Жена новоназначенного директора Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Алексея Пашкова работает на должности главного бухгалтера ООО "Студия Квартал-95" и имеет отношение к его стремительному карьерному росту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко.

Журналист сравнивает путь Пашкова с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины к должности главы стратегической разведки с биографией Юрия Гагарина, который после полета в космос также получил внеочередное звание. "Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности в генерал-лейтенантскую - куда там тому Гагарину?", - заметил Бойко.

По его словам, назначение Пашкова на такую высокую должность было пожеланием Офиса Президента, которое выполнил начальник ГУР МО Украины Василий Бурба. Бойко, который обвиняет Пашкова еще и в антиукраинской позиции, уверен в том, что на этом карьерный рост мужа главбуха "Квартала" не закончится. "Нет сомнений, что 14 октября в День защитника Украины мы увидим указ главы государства о присвоении мужу главного бухгалтера ООО "Студия Квартал-95" генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице - при этом, не на Троещине или Борщаговке. А вскоре - как знать - Пашков может и заменить Бурбу", - пишет он.

Пост Бойка уже вызвал неоднозначные реакции в Facebook.

Скриншот: Volodymyr Boiko/FacebookСкриншот: Volodymyr Boiko/Facebook

Как сообщали Українські новини, командование ВСУ проводило системную политику по сокращению численности армии и количества вооружений за счет подразделений украинской разведки.

Также, Гончарук допустил возможные кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить.

Ранее новый министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал оборонный концерн.

Больше новостей о: 95 квартал Владимир Бойко ГУР МО Украины Алексей Пашков

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Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
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