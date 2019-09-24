Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист

Жена новоназначенного директора Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Алексея Пашкова работает на должности главного бухгалтера ООО "Студия Квартал-95" и имеет отношение к его стремительному карьерному росту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко.

Журналист сравнивает путь Пашкова с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины к должности главы стратегической разведки с биографией Юрия Гагарина, который после полета в космос также получил внеочередное звание. "Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности в генерал-лейтенантскую - куда там тому Гагарину?", - заметил Бойко.

По его словам, назначение Пашкова на такую высокую должность было пожеланием Офиса Президента, которое выполнил начальник ГУР МО Украины Василий Бурба. Бойко, который обвиняет Пашкова еще и в антиукраинской позиции, уверен в том, что на этом карьерный рост мужа главбуха "Квартала" не закончится. "Нет сомнений, что 14 октября в День защитника Украины мы увидим указ главы государства о присвоении мужу главного бухгалтера ООО "Студия Квартал-95" генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице - при этом, не на Троещине или Борщаговке. А вскоре - как знать - Пашков может и заменить Бурбу", - пишет он.

Пост Бойка уже вызвал неоднозначные реакции в Facebook.

Скриншот: Volodymyr Boiko/Facebook

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