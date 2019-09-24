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24 сентября 2019, вторник, 16:05 4501
Президент 2019-09-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о контрактной форме госслужбы до 3 лет

Зеленский подписал закон о контрактной форме госслужбы до 3 лет

Зеленский. Офис Президента
Зеленский. Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении контрактной формы государственной службы сроком до 3 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

При этом руководитель госслужбы будет в порядке, предусмотренном Кабинетом Министров, заключать и расторгать контракты о прохождении госслужбы.

Специальные требования к лицам, претендующим на занятие должностей госслужбы, также могут определяться субъектом назначения и прописываться в контракте.

Документом вносятся изменения в части ограничения действия законодательства о труде на госслужбу - упрощается порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее, повышается ответственность госслужащих за достижение результатов своей деятельности.

Законопроектом также урезаются полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной власти в части назначения госсекретаря министерства, назначения и увольнения с должности руководителя центрального органа исполнительной власти, увольнения замруководителя центрального органа исполнительной власти, назначения госсекретарей министерств, руководителей и замруководителя центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, назначения и увольнения первого заместителя и заместителей госсекретаря Кабмина.

Также расширен перечень оснований для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения такими позициями: сокращение должности госслужбы вследствие изменения структуры или штатного расписания госоргана без сокращения количества или штата госслужащих, ликвидация госоргана, установление несоответствия госслужащего занимаемой должности при прохождении госслужбы.

Согласно документу, объявление о проведении конкурса на должности будут публиковаться на Едином портале вакансий госслужбы, администрирование которого осуществляется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы, а также на сайте госоргана, который объявил конкурс (при наличии).

Документом предлагается внести ряд изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете Министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский одобрил предоставление Президенту права утверждать план обороны и его структуру.


Ранее Верховная Рада была намерена ввести контрактную форму государственной службы и ликвидировать надбавки за ранг госслужащего.

В 2018 почти 1,5 тысячи претендентов на госслужбу не смогли пройти аттестацию по украинскому языку. 

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