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24 сентября 2019, вторник, 15:35 524
Экономика 2019-09-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" начал импортировать нефтепродукты из Беларуси для продажи в Украине

"Нефтегаз" начал импортировать нефтепродукты из Беларуси для продажи в Украине

Группа Национальной акционерной компании "Нетфегаз Украины" начала импортировать нефтепродукты из Беларуси для продажи в Украине.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Группа "Нефтегаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, так как вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны", - сообщил руководитель дивизиона "Нефть" группы "Нефтегаз" Николай Гавриленко.

Отмечается, что за счет реализации импортного дизтоплива группа "Нефтегаз" увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем вдвое.

Также отмечается, что  группа "Нефтегаз" производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц, при этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Как сообщали Українські Новини, группа "Нефтегаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Также "Консалтинговая группа "А-95" оценивает дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, или в 10% от ожидаемого объема потребления в Украине.

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