НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед"

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) знизила на 33,3%, або на 0,97 гривень\/мВт-год до 1,94 гривні\/мВт-год тариф на купівлю-продаж електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) і на "внутрішньодобовому ринку".\r\nЦе рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП 24 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що це рішення було прийнято у зв'язку зі зверненням державного підприємства "Оператор ринку".\r\n"З 1 жовтня 2019 року замість 2,91 гривні за мВт-год (без ПДВ) виробники електроенергії, електропостачальники, трейдери і великі споживачі за здійснення операцій з купівлі-продажу електроенергії на РДВ і ВДР буде платити 1,94 гривні за мВт-год (без ПДВ)", - йдеться в повідомленні "Оператора ринку".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЦей тариф почне діяти з 1 жовтня, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що цену на електроенергію можна знизити мінімум на 10%.\r\nТим часом національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості виросла на 29,22% або на 472 гривні\/МВт-год до 2 090 гривень\/МВт-год після запуску нової моделі ринку.