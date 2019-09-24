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24 вересня 2019, вівторок, 15:26 18
Економіка 2019-09-24T16:45:53+03:00
Українські Новини
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед"

НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед"

Електроенергія
Електроенергія

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) знизила на 33,3%, або на 0,97 гривень/мВт-год до 1,94 гривні/мВт-год тариф на купівлю-продаж електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) і на "внутрішньодобовому ринку".

Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП 24 вересня, передають Українські Новини.

Зазначається, що це рішення було прийнято у зв'язку зі зверненням державного підприємства "Оператор ринку".

"З 1 жовтня 2019 року замість 2,91 гривні за мВт-год (без ПДВ) виробники електроенергії, електропостачальники, трейдери і великі споживачі за здійснення операцій з купівлі-продажу електроенергії на РДВ і ВДР буде платити 1,94 гривні за мВт-год (без ПДВ)", - йдеться в повідомленні "Оператора ринку".

Цей тариф почне діяти з 1 жовтня, але не раніше дня, наступного за днем ​​його опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що цену на електроенергію можна знизити мінімум на 10%.

Тим часом національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості виросла на 29,22% або на 472 гривні/МВт-год до 2 090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

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