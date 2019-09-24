Сегодня суд хочет рассмотреть иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка

Сегодня, 24 сентября, Хозяйственный суд Киева намерен начать рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные пресс-службы суда.

Так, сообщается, что суд намерен рассмотреть иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка.

Заседание назначено на 10:30.

По предварительной информации, оно пройдет в закрытом режиме.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

Как сообщали Українські Новини, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Также ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по иску НБУ против Игоря Коломойского.