Сегодня суд хочет рассмотреть иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка

Сегодня, 24 сентября, Хозяйственный суд Киева намерен начать рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные пресс-службы суда.\r\nТак, сообщается, что суд намерен рассмотреть иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка.\r\nЗаседание назначено на 10:30.\r\nПо предварительной информации, оно пройдет в закрытом режиме.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.\r\nКак сообщали Українські Новини, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.\r\nТакже ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по иску НБУ против Игоря Коломойского.