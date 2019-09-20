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20 сентября 2019, пятница, 19:09 97
Верховная Рада и партии 2019-09-20T19:09:49+03:00
Українські Новини
Президент получил право утверждать план обороны и его структуру

Президент получил право утверждать план обороны и его структуру

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Верховная Рада предоставила Президенту право утверждать план обороны и его структуру.

За приятие законопроекта №1011 в целом проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности предусмотрено, что для организации обороны государства Президент по представлению Кабинета Министров утверждает структуру плана обороны Украины и план обороны страны.

Порядок разработки плана обороны определяется Кабмином.

В законопроекте также дается законодательное определение плана обороны Украины: план обороны страны - совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об обороне".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан Министерством обороны во исполнение плана первоочередных мероприятий по введению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного тогда Президентом - Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Петром Порошенко 27 ноября 2018 года.

Предполагается, что принятие закона позволит скоординировать деятельность сил обороны и подготовить органы госвласти, местного самоуправления, системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение, к отпору военной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября Президент Владимир Зеленский предложил Раде предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру.

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