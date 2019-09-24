Россия должна прекратить нарушение прав человека в Крыму, - МИД

Министерство иностранных дел призывает Россию прекратить нарушение прав человека в оккупированном РФ Крыму.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передают Українськi Новини.\r\n"Международным обществом было призвано усилить давление на РФ с целью заставить ее выполнять собственные обязательства по международному праву, в частности - приказ Международного Суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и немедленно прекратить нарушение прав человека на оккупированной территории Крыма", - сказано в нем.\r\nЭта тема обсуждалась на 42-й сессии Совета ООН по правам человека "Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ней формы нетерпимости, последующие действия и реализация Дурбанской декларации и программы действий".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ частности, делегация Украины привлекла внимание к продолжающимся нарушениям прав крымских татар в оккупированном Крыму.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина выражает решительный протест в связи с проведением Россией 8 сентября выборов в Крыму. Тем временем по желанию в школах Севастополя можно изучать украинский язык. \r\nНапомним, Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма.