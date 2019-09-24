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24 сентября 2019, вторник, 14:36 25
Внешняя политика 2019-09-24T14:37:19+03:00
Українські Новини
Россия должна прекратить нарушение прав человека в Крыму, - МИД

Россия должна прекратить нарушение прав человека в Крыму, - МИД

Крымские татары. Фото:krymr.com
Крымские татары. Фото:krymr.com

Министерство иностранных дел призывает Россию прекратить нарушение прав человека в оккупированном РФ Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передают Українськi Новини.

"Международным обществом было призвано усилить давление на РФ с целью заставить ее выполнять собственные обязательства по международному праву, в частности - приказ Международного Суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и немедленно прекратить нарушение прав человека на оккупированной территории Крыма", - сказано в нем.

Эта тема обсуждалась на 42-й сессии Совета ООН по правам человека "Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ней формы нетерпимости, последующие действия и реализация Дурбанской декларации и программы действий".

В частности, делегация Украины привлекла внимание к продолжающимся нарушениям прав крымских татар в оккупированном Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, Украина выражает решительный протест в связи с проведением Россией 8 сентября выборов в Крыму. Тем временем по желанию в школах Севастополя можно изучать украинский язык

Напомним, Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма.

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