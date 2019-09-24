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24 сентября 2019, вторник, 14:08 63
Общество 2019-09-24T14:15:01+03:00
Українські Новини
Часть Киева останется без воды: когда и где будет отключение

Часть Киева останется без воды: когда и где будет отключение

Отключение воды. Фото: pixabay
Отключение воды. Фото: pixabay

В среду, 25 сентября, часть жителей Киева останутся без холодной воды. Это связано с проведением плановых ремонтных работ в системе водоснабжения, которые проводятся для того, чтобы предупредить незапланированные аварии.

Об этом сообщает "Киевводоканал"

Отключения начинаются 25 сентября и продлятся еще несколько дней. Поэтому заранее стоит запастись водой. Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

  • 25 сентября с 09:00 до 22:30 — улица Макеевская, 17, 19, 23, 25; улица Вышгородская, 34, 36, 36а, 36б, 36в, 38, 38а, 40/14;

  • 25 сентября с 08:30 до 22:00 — улица Липковского, 1а, 8; улица Георгия Кирпы, 2а;

  • 3 октября — улица Вышгородская, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 46, 46а, 46б, 48; улица Дубровицкая, 3, 5, 7.

Как сообщали Українські Новини, власти утверждают, что оплата горячей воды во время гидравлических испытаний не насчитывается. Напомним, ранее в Киеве изменились сроки передачи показаний счетчиков воды. Тем временем, жители многоквартирных домов получили право платить только за фактически потребленные коммунальные услуги.

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