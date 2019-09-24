Часть Киева останется без воды: когда и где будет отключение

В среду, 25 сентября, часть жителей Киева останутся без холодной воды. Это связано с проведением плановых ремонтных работ в системе водоснабжения, которые проводятся для того, чтобы предупредить незапланированные аварии.\r\nОб этом сообщает "Киевводоканал". \r\nОтключения начинаются 25 сентября и продлятся еще несколько дней. Поэтому заранее стоит запастись водой. Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:\r\n\r\n\r\n25 сентября с 09:00 до 22:30 — улица Макеевская, 17, 19, 23, 25; улица Вышгородская, 34, 36, 36а, 36б, 36в, 38, 38а, 40\/14;\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n25 сентября с 08:30 до 22:00 — улица Липковского, 1а, 8; улица Георгия Кирпы, 2а;\r\n\r\n\r\n3 октября — улица Вышгородская, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 46, 46а, 46б, 48; улица Дубровицкая, 3, 5, 7.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, власти утверждают, что оплата горячей воды во время гидравлических испытаний не насчитывается. Напомним, ранее в Киеве изменились сроки передачи показаний счетчиков воды. Тем временем, жители многоквартирных домов получили право платить только за фактически потребленные коммунальные услуги.