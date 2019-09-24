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24 вересня 2019, вівторок, 14:08 48
Суспільство 2019-09-24T16:30:03+03:00
Українські Новини
Частина Києва залишиться без води: коли і де буде відключення

Частина Києва залишиться без води: коли і де буде відключення

Відключення води. Фото: pixabay
Відключення води. Фото: pixabay

У середу, 25 вересня, частина жителів Києва залишаться без холодної води. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт в системі водопостачання, які проводяться для того, щоб попередити незаплановані аварії.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Відключення починаються 25 вересня і триватимуть ще кілька днів. Тому заздалегідь варто запастися водою. Водопостачання буде відключено за наступними адресами:

  • 25 вересня з 09:00 до 22:30 — вулиця Макіївська, 17, 19, 23, 25; вулиця Вишгородська, 34, 36, 36а, 36б, 36в, 38, 38а, 40/14;

  • 25 вересня з 08:30 до 22:00 — вулиця Липківського, 1а, 8; вулиця Георгія Кірпи, 2а;

  • 3 жовтня — вулиця Вишгородська, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 46, 46а, 46б, 48; вулиця Дубровицька, 3, 5, 

Як повідомляли Українські Новини, влади стверджують, що оплата гарячої води під час гідравлічних випробувань не нараховується. Нагадаємо, раніше у Києві змінилися терміни передачі показань лічильників води. Тим часом, мешканці багатоквартирних будинків отримали право сплачувати лише за фактично спожиті комунальні послуги.
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