В результете ДТП в Днипре травмировано 11 человек

11 человек травмированы во вторник из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутного такси "Богдан" и грузового автомобиля в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Авария произошла на перекрестке ул. Запорожское шоссе - ул. Генерала Пушкина. В результате ДТП 11 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, при столкновении в маршрутке оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед. Причины ДТП выясняют следователи.

ДТП. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, 21 сентября 9 человек погибли и 4 травмированы из-за ДТП с участием маршрутки в Одесской области. Ранее под Киевом, вблизи села Гуровщина, произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo. В результате аварии на месте погибли два человека, еще 18 были госпитализированы.

Напомним, из-за ДТП с участием маршрутки в Запорожской области на трассе "Харьков - Симферополь" было травмировано 12 человек.