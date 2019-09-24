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24 сентября 2019, вторник, 12:11 111
Происшествия 2019-09-24T13:30:02+03:00
Українські Новини
В результете ДТП в Днипре травмировано 11 человек

В результете ДТП в Днипре травмировано 11 человек

Маршрутка после ДТП. Фото: Информатор
Маршрутка после ДТП. Фото: Информатор

11 человек травмированы во вторник из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутного такси "Богдан" и грузового автомобиля в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Авария произошла на перекрестке ул. Запорожское шоссе - ул. Генерала Пушкина. В результате ДТП 11 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, при столкновении в маршрутке оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед. Причины ДТП выясняют следователи.

ДТП. Фото: ИнформаторДТП. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, 21 сентября 9 человек погибли и 4 травмированы из-за ДТП с участием маршрутки в Одесской области. Ранее под Киевом, вблизи села Гуровщина, произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo. В результате аварии на месте погибли два человека, еще 18 были госпитализированы.

Напомним, из-за ДТП с участием маршрутки в Запорожской области на трассе "Харьков - Симферополь"  было травмировано 12 человек.

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