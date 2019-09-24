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24 сентября 2019, вторник, 10:49 29
Экономика 2019-09-24T10:52:37+03:00
Українські Новини
В 1-м полугодии "Нефтегаз" в 2 раза увеличил прибыль

В 1-м полугодии "Нефтегаз" в 2 раза увеличил прибыль

В январе-июле 2019 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" увеличила чистую прибыль на 81,6% или на 11,1 млрд гривен до 24,7 млрд гривен.

Об этом говорится в консолидированном отчете компании, передают Українські Новини.

При этом доход от реализации продукции за 6 месяцев сократился на 0,9% или на 1,17 млрд гривен до 130,94 млрд гривен.

Валовая прибыль компании в январе-июле увеличилась на 22,2% или на 8,45 млрд гривен до 46,57 млрд гривен.

Также за 6 месяцев 2019 года группа "Нефтегаз" оплатила 58,6 млрд гривен налогов, что составило около 15,9% общих доходов бюджета за этот период.

Как сообщали Українські Новини, Украина передала России и ЕС проект нового договора о транзите газа.

Также Россия готова бронировать мощности украинской ГТС для транзита газа.

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