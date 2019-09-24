Трамп затормозил выплату военной помощи Украине перед звонком Зеленскому, - WP

\r\nПрезидент США Дональд Трамп перед звонком Владимиру Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 миллионов военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post.\r\n\r\nИсточники издания в администрации президента США рассказали, что Трамп отдал такое распоряжение директору административно-бюджетного управления США Мику Малвейни примерно за неделю до звонка Зеленскому.\r\nСобеседники издания утверждают, что Трамп сомневался в том, что Украине следует деньги выделять деньги, и хотел проанализировать эту ситуацию.\r\nКак утверждается, Трамп поручил чиновникам администрации объяснить задержки с выплатами «межведомственным взаимодействием», но не предоставлять никакой дополнительной информации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГазета пишет, что эта схема работала два месяца, вплоть до 11 сентября.\r\nОдин из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано скорым окончанием финансового года 30 сентября.\r\nОн решительно отверг связь между задержкой с помощью и принуждением Зеленского к расследованию против предполагаемого соперника на выборах президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.\r\nНапомним, Белый дом заморозил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, которая уже была одобрена Конгрессом, до дальнейшего рассмотрения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.\r\nПервая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.\r\nТем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.