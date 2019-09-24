Трамп затормозил выплату военной помощи Украине перед звонком Зеленскому, - WP

Президент США Дональд Трамп перед звонком Владимиру Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 миллионов военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post.

Источники издания в администрации президента США рассказали, что Трамп отдал такое распоряжение директору административно-бюджетного управления США Мику Малвейни примерно за неделю до звонка Зеленскому.

Собеседники издания утверждают, что Трамп сомневался в том, что Украине следует деньги выделять деньги, и хотел проанализировать эту ситуацию.

Как утверждается, Трамп поручил чиновникам администрации объяснить задержки с выплатами «межведомственным взаимодействием», но не предоставлять никакой дополнительной информации.

Газета пишет, что эта схема работала два месяца, вплоть до 11 сентября.

Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано скорым окончанием финансового года 30 сентября.

Он решительно отверг связь между задержкой с помощью и принуждением Зеленского к расследованию против предполагаемого соперника на выборах президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Напомним, Белый дом заморозил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, которая уже была одобрена Конгрессом, до дальнейшего рассмотрения.

Также стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.