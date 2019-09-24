Трамп загальмував виплату військової допомоги Україні перед дзвінком Зеленському, - WP

Президент США Дональд Трамп перед дзвінком Володимиру Зеленському розпорядився призупинити виплату Україні $400 мільйонів військової допомоги. Про це повідомляє The Washington Post.

Джерела видання в адміністрації президента США розповіли, що Трамп віддав таке розпорядження директора адміністративно-бюджетного управління США Міку Малвейни приблизно за тиждень до дзвінка Зеленському.

Співрозмовники видання стверджують, що Трамп сумнівався в тому, що Україні слід гроші виділяти гроші, і хотів проаналізувати цю ситуацію.

Як стверджується, Трамп доручив чиновникам адміністрації пояснити затримки з виплатами «міжвідомчим взаємодією», але не надавати ніякої додаткової інформації.

Газета пише, що ця схема працювала два місяці, аж до 11 вересня.

Один з чиновників заявив, що Трамп утримував кошти, побоюючись корупції в Україні, а рішення все ж перевести гроші було мотивовано закінченням фінансового року 30 вересня.

Він рішуче відкинув зв'язок між затримкою з допомогою і примусом Зеленського до розслідування проти передбачуваного суперника на виборах президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Нагадаємо, Білий дім заморозив військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, яка вже була схвалена Конгресом, до подальшого розгляду.

Також стала відома повна програма візиту Зеленського у США на Генасамблею ООН.

Перший зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.