Президент Зеленський прибув до США на Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.\r\nПланується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.\r\nГлава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.\r\nКрім того, в рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nТакож стала відома повна програма візиту Зеленського у США на Генасамблею ООН.\r\nПерший зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.\r\nТим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.\r\n