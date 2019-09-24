Президент Зеленський прибув до США на Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, в рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.