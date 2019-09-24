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24 вересня 2019, вівторок, 08:22 23
Зовнішня політика 2019-09-24T11:00:03+03:00
Українські Новини
Президент Зеленський прибув до США на Генасамблею ООН

Президент Зеленський прибув до США на Генасамблею ООН

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, в рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.

Також стала відома повна програма візиту Зеленського у США на Генасамблею ООН.

Перший зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

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