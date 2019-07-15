Нет запасного судьи: Рассмотрение апелляции Януковича отложили почти на 2 месяца

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу на 13 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

В понедельник, 15 июля, Киевский апелляционный суд не смог провести заседание из-за отсутствия запасного судьи.

По техническим причинам рассмотрение дела перенесено на сентябрь.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Защита экс-Президента просила суд оправдать его.