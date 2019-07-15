Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу на 13 сентября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в суде.\r\nВ понедельник, 15 июля, Киевский апелляционный суд не смог провести заседание из-за отсутствия запасного судьи.\r\nПо техническим причинам рассмотрение дела перенесено на сентябрь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.\r\n24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.\r\nСогласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.\r\nЭкс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\nЗащита экс-Президента просила суд оправдать его.