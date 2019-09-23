Суд будет рассматривать апелляции Януковича почти до конца осени

Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу и продолжит рассмотрение дела 18 октября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы суда.\r\n"Сегодня был оглашен доклад коллегии судей по апелляционным жалобам", - сообщила она.\r\nРассмотрение дела продолжится в 11:00 18 октября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле этого дело будет рассмотрено 18 ноября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу на 13 сентября.\r\nзащита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.\r\nРанее, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n