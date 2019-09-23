Суд будет рассматривать апелляции Януковича почти до конца осени

Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу и продолжит рассмотрение дела 18 октября.

Об этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы суда.

"Сегодня был оглашен доклад коллегии судей по апелляционным жалобам", - сообщила она.

Рассмотрение дела продолжится в 11:00 18 октября.

После этого дело будет рассмотрено 18 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу на 13 сентября.

защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

Ранее, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.