Адвокат Януковича розповів про його наміри повернутися в Україну

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік до Росії в 2014 році, хоче повернутися в Україну. Про це заявив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, де почали розглядати апеляції на вирок втікача екс-главі держави, передає "5 канал".

"Основні завдання, поставлені клієнтом, – це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційному захопленні влади або державному перевороту – зараз виконуються", – зазначив Сердюк.

Так, Сердюк заявив, що захист здійснює заходи для забезпечення можливості перебування Януковича в Україні.

"Він зараз перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, які забезпечать можливість його перебування на батьківщині", - заявив адвокат.

А прокурор ГПУ Руслан Кравченко підкреслив, що сторона звинувачення впевнена у своїй перемозі, оскільки "вирок Оболонського райсуду міста Києва - мотивований і законний".

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд почав розглядати апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу і продовжить розгляд справи 18 жовтня.

Раніше Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу на 13 вересня.