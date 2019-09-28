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28 сентября 2019, суббота, 06:00 6
Жизнь 2019-09-28T06:00:05+03:00
Українські Новини
День учителя-2019: когда дорогим педагогам надо дарить дорогие букеты

День учителя-2019: когда дорогим педагогам надо дарить дорогие букеты

Школа. Фото: samoorg.com.ua
Школа. Фото: samoorg.com.ua

День учителя – наверное один из самых популярных профессиональных праздников осени. И это не странно, ведь этот день в любом случае касался всех нас, а учитель – одна из самых уважаемых профессий. О том, когда будет отмечаться праздник в этом году, о его происхождении и традициях расскажут Українські новини.

В советской Украине праздник начали отмечать с 1965 года, а на официальном уровне утвердили с 1980. После того как Украина стала независимой, День работника образования, согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года, также отмечается в первую неделю октября. Исходя из этого, в 2019 он выпадает на 6 октября. Но, как известно в школах праздновать этот день будут не в воскресенье, а накануне – в пятницу 4 октября. Эта традиция характерна и для других стран постсоветского пространства (Белоруссия, Казахстан, Латвия, Молдова, Киргизия). Интересно, что Международный день учителя начали отмечать с 1994 года, и всемирная организация ЮНЕСКО утвердила постоянную дату праздника – 5 октября.

Что касается традиций праздника, то они не меняются уже многие годы. Педагоги получают поздравления, цветы и подарки от учеников и родителей. Стоит поздравить своих учителей и тем, кто школу давно закончил - им будет очень приятно. Ученики старших классов в этот день дают возможность учителям отдохнуть, и пробуют себя в их роли (т.н. День самоуправления), проводя уроки в младших класах, однако в журнал оценки не ставят. Учебный день обычно сокращается, и после уроков школьники поздравляют педагогов на праздничной линейке, или концерте. После – учащиеся, радостные от того, что отпустили пораньше, идут домой, а виновников торжества ждет еще праздничное застолье. В честь праздника работники образования также могут получать премии и поощрения от органов управления образованием.

Впрочем, отмечают этот день не только педагоги, но и продавцы цветов, которые в связи с наплывом посетителей повышают цены на букеты. 

Как сообщали Українські новини, в прошлом году лучшим педагогом Украины стал учитель информатики Александр Жук, а преподаватель Богдан Кицак выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в 63 округе Житомирской области. 

Также, в октябре украинцы получат 9 выходных.

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