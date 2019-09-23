Аваков потребовал от ГБР закрыть дело против Парубия и опровергнуть обвинения

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает закрытия Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного производства относительно организации бывшим председателем Верховной Рады, депутатом парламента нынешнего созыва от фракции "Европейская солидарность" Андреем Парубием массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом Аваков написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Ожидаю согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал он.

Он также подчеркнул, что не понимает предвзятости формулировок открытого уголовного дела.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР открыло дело относительно организации Парубием беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

3 сентября ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права.