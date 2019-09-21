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21 сентября 2019, суббота, 17:06 47
Политика 2019-09-21T17:12:08+03:00
Українські Новини
Трамп отрицает какие-либо вызывающие обеспокоенность обещания Зеленскому

Трамп отрицает какие-либо вызывающие обеспокоенность обещания Зеленскому

Дональд Трамп. Скриншот /twitter.com/globalnews
Дональд Трамп. Скриншот /twitter.com/globalnews

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию американских СМИ о том, что дал какое-то вызывающие обеспокоенность обещание украинскому Президенту Владимиру Зеленском,который полетел в США на три дня.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, передают Українськi Новини.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование по его сыну, или они не получат огромную сумму денег США, поэтому они сфабриковали историю обо мне и моем абсолютно нормальном и рутинном разговоре с новым Президентом Украины. Не было сказано ничего неправильного в каком-либо смысле, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Fake News знают это, но не хотят сообщать", - написал он.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что у разведки есть информация о тревожном обещании Трампа Зеленскому.

СМИ связывают эту информацию с президентскими выборами в США в 2020 году, где конкуренцию Трампу может составить бывший вице-президент США Джо Байден.

Как сообщали Українськi Новини, в материале Washington Post говорилось, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. При этом Зеленский опасается, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт.

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