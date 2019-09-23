Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ

Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це йдеться у заяві української делегації, опублікованій головою делегації депутатом Верховної Ради Єлизаветою Ясько ("Слуга народу") у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"(Делегація) заявляє про відмову надавати повноваження новій українській делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - сказано в заяві.

Протягом цього часу делегація буде проводити консультації з партнерами Асамблеї.

У заяві українська делегація також нагадала, що в резолюції 1988 від 9 квітня 2014 ПАРЄ вперше засудила російську агресію і анексію Криму як явне порушення міжнародного права.

Всього ПАРЄ прийняла не менш як 10 резолюцій з осудом агресивних дій росіян.

Також делегація закликала держави - члени Ради Європи провести розширені консультації щодо наслідків повернення Росії в ПАРЄ.

Крім того, українська сторона закликала Францію провести консультації за участю Президента Франції Емануеля Макрона і всіх зацікавлених сторін для обговорення шляхів повернення довіри до Ради Європи.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив про те, що українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Тим часом після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.