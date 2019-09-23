Киев попал в топ-13 стран с дешевой Duty-Free зоной, - Forbes

Для каждого путешественника особое место в сердце занимает зона Duty- Free в аэропортах, и цены на товары разной категории в ней. На днях, Forbes, ссылаясь на специальной сайт для путешественников The Points Guy, опубликовал список аэропортов, согласно которому Киев попал в топ-13 самых приемлимых по ценам аэропортов мира.

Согласно данным ведомства, самый дешевый аэропорт для беспошлинных товаров находится в Куала-Лумпуре, Малайзия, а самый дорогой - в Санторини, Греция.

В ходе проведения исследования стало известно, что один и тот же товар в одном аэропорту может отличаться в своей стоимости на 30% и более в другом аэропорту.

"Путешественникам нужно с умом подходить к покупкам в Duty-Free. Там действительно хорошие предложения, но также и чрезвычайно завышенные цены" - заявил исполнительный редактор Points Guy Скотт Майровиц.

Прежде чем, как покупать что-то в аэропорту, эксперт советует туристам разобраться в обычной себестоимости на желаемый товар. Майровиц отмечает, что это сделать не сложно, учитывая то, что в аэропортах обычно есть бесплатный Wi-Fi.

"Простое правило гласит: чем выше налог на товар, тем лучшее предложение будет в Duty-Free", - пояснил Майровиц.

Как оказалось, в аэропортах Киева одной из самых дешевых категорий товаров оказался алкоголь. Именно его туристы рекомендуют приобретать в аэропортах Киева. Отмечается, что данную категорию товаров из всех аэропортов дешевле купить именно здесь.

Косметику исследователи рекомендуют покупать в Лондоне, Дубае и Вене. Дороже она обойдется в Бангкоке, Цюрихе и Мадриде. Однако в столице Испании, как оказалось, выгодно покупать духи. Кроме того, этот товар также выгоден для покупки в Лондоне и аэропорту города Порту в Португалии. Дороже парфюмерия стоит в Duty-Free Бангкока, Вены и Аккры.

Цены на табачные изделия, согласно исследованию, оказались наиболее привлекательными в Сингапуре, Гонконге и Таиланде. Самые дорогие сигареты продают в Лондоне и Париже.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре текущего года, в рамках расширения маршрутной сети пассажирских авиаперевозок из Харькова, международный аэропорт города анонсировал открытие первого прямого сообщения "Харьков - Будапешт".

Кроме того, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского закрывался на реконструкцию с 2 по 12 сентября.

13 июля, аэропорт "Киев" борт Belavia вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, в ходе чего работа аэропорта была приостановлена.