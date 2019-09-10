Из харьковского аэропорта Ярославского запустят рейсы от Wizz Air в Будапешт

В рамках расширения маршрутной сети пассажирских авиаперевозок из Харькова, международный аэропорт города, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, анонсировал открытие первого прямого сообщения "Харьков - Будапешт".

Об этом сообщила компания-оператор международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского.

"Лоукост-перевозчик Wizz Air объявил о запуске рейсов по новому для Харькова направлению — в Будапешт. Первый самолет по маршруту отправится 1 июня 2020 года, перелеты будут осуществляться каждый понедельник и пятницу", — говорится в сообщении.

Билеты на новое направление уже доступны в кассах аэропорта, на сайте международного лоукост-авиаперевозчика Wizz Air и в билетных агентствах.

Как уточнили в пресс-службе, стоимость перелета в одну сторону (без учета багажа) на момент обнародования официального сообщения пресс-службы международного аэропорта "Харьков" составляет от 289 гривен.

Харьковский аэропорт активно расширяет сотрудничество с лоукост-авиакомпаниями. Наряду с Wizz Air, из Харькова летают воздушные суда Ryanair, SkyUp Airlines, Ernest Airlines и Buta Airways. Открытие новых маршрутов в сотрудничестве с ведущими авиаперевозчиками позволяет аэропорту Ярославского регулярно обновлять собственные рекорды по объему пассажиропотока, который по итогам 8 месяцев 2019 года вырос на международных направлениях на 33%, а услугами воздушных ворот Харькова за этот период на внутренних и внешних направлениях воспользовались около 824 тыс. путешественников.

Wizz Air — крупнейший международный лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году, после перерыва, компания возобновила сообщение с международным аэропортом "Харьков". С тех пор из аэропорта Ярославского отправляются регулярные прямые рейсы авиакомпании в Вену (Австрия), Дортмунд (Германия), а также польские города Вроцлав, Гданьск, Катовице и Краков.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Сейчас по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. Аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза. В последнее время Ярославский неоднократно подтверждал готовность группы DCH принять участие в проекте реконструкции международного аэропорта "Днепр" (частно-государственное партнерство), повторив успех харьковского аэропорта.