Избивший Найема чеченец Саитов сдался полиции

Подозреваемый в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) Саитов Магомед-Амин самостоятельно вернулся из Азербайджана и сам пришел в полицию, где сдался.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.\r\n"Он сам пришел в полицию со своим адвокатом", - сказал сотрудник ведомства.\r\nПо его словам, на данный момент устанавливаются обстоятельства, как он попал на территорию Украины, поскольку он был задержан уже в главке полиции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).\r\nРанее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема. Он находился в международном розыске.\r\nА затем суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема. \r\nКроме того, со слов защиты стало известно, что диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n30 апреля в 2018 году группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.