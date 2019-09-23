Избивший Найема чеченец Саитов сдался полиции

Подозреваемый в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) Саитов Магомед-Амин самостоятельно вернулся из Азербайджана и сам пришел в полицию, где сдался.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Он сам пришел в полицию со своим адвокатом", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, на данный момент устанавливаются обстоятельства, как он попал на территорию Украины, поскольку он был задержан уже в главке полиции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема. Он находился в международном розыске.

А затем суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема.

Кроме того, со слов защиты стало известно, что диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден.

30 апреля в 2018 году группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.