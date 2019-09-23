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23 сентября 2019, понедельник, 18:55 460
Общество 2019-09-23T18:55:32+03:00
Українські Новини
Порошенко возле Рады перебежал дорогу на красный свет

Порошенко возле Рады перебежал дорогу на красный свет

Экс-президент, а ныне народный депутат Петр Порошенко нарушил правила дорожного движения, перейдя дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает движение "ОстановиЛося" - он попал на видео, снятое активистами.

Активисты запечатлели, как автомобиль бывшего главы государства остановился рядом с Верховной Радой, из него вышел Петр Порошенко и, игнорируя поток машин, сразу же перешел дорогу на красный сигнал светофора. При этом ему сигналили автомобили. 

Отметим, что в Украине нарушающие правила движения пешеходы не раз провоцировали серьезные ДТП и часто становились их жертвами. Штраф за переход дороги на красный свет составляет всего 51 гривну. На записи видно, как следом за Порошенко проезжает грузовик и сигналит.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко дал комплиментарное интервью своему "5 каналу" о любимых конфетах Roshen.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. В ведомстве отказывались сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

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