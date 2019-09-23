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23 сентября 2019, понедельник, 10:29 661
Политика 2019-09-23T10:39:04+03:00
Українські Новини
Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским, - Bloomberg

Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским, - Bloomberg

Олигарх Игорь Коломойский при новом президенте Владимире Зеленском явно рассчитывает вернуться "по-крупному". Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский, информирует портал 112.ua.

"Пусть у себя в Украине президент Украины Владимир Зеленский даже популярнее Путина в России, но сейчас ему грозит первый кризис с момента вступления в должность в мае. На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, владельце телеканала, который крутил шоу с Зеленским в бытность того юмористом. Все очевиднее, что Коломойский явно рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, - а он сулил Украине, одной из самых коррумпированных стран Европы, новую жизнь", - пишет Бершидский.

Он напомнил, что при предыдущем президенте Петре Порошенко Коломойский проиграл едва ли не больше всех.

"Получив пост губернатора области на юго-востоке Украины, он финансировал добровольческие батальоны, которые помогли остановить продвижение пророссийского сепаратизма в минуту слабости украинской армии. Взамен Коломойский рассчитывал получить больше власти и доступ к прибыльным государственным активам - больше, чем Порошенко, такой же миллиардер, готов был ему дать. Вышло так, что они поссорились. Кульминация ссоры пришлась на конец 2016 года, когда Киев национализировал "ПриватБанк" Коломойского, где хранили сбережения большинство украинцев", - добавил обозреватель Bloomberg.

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