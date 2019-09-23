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23 вересня 2019, понеділок, 18:05 42
Життя 2019-09-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Коломойський зголив бороду

Фото дня: Коломойський зголив бороду

Поголовший бороду Ігор Коломойський з сином Григорієм. Фото:
Поголовший бороду Ігор Коломойський з сином Григорієм. Фото: "КП в Україні"

Після скандалу з Шустером в прямому ефірі олігарх Ігор Коломойський збрив свою пишну бороду і гладко поголений прийшов на баскетбольну гру свого сина Григорія, який знаходиться у складі клубу "Дніпро", повідомляє "КП в Україні", публікуючи відповідні фото.

Коломойський прийшов повболівати за сина на домашній грі клубу і весь матч провів у першому ряду. На першій грі сезону в Південному, яку дніпряне виграли, батько 45-го номера "Дніпра" теж був присутній на грі, тоді ще з бородою. Коломойський-молодший з'явився на майданчику в кінці другої чверті і відіграв 3 хвилини і 43 секунди, не набравши очок. Під час гри в Південному Григорій теж був у заявці, але в гру так і не увійшов.

Таким чином, Коломойський дебютував за "Дніпро", з ходу став володарем Суперкубка і отримав відповідну медаль, якою похвалився перед батьком, а також обійняв і поцілував того після гри.

Коломойський з нагоди перемоги сина був у чудовому настрої і не відмовив нікому з тих, хто після матчу хотів зробити з бізнесменом селфі. А ось порадіти на камеру не захотів і давати інтерв'ю журналістам не став.

"Я вже напередодні у Шустера виступив", - весело зауважив олігарх.

Сбривший бороду Ігор Коломойський. Фото: Поголивший бороду Ігор Коломойський. Фото: "КП в Україні"

Як повідомляли Українські Новини, Bloomberg написав, що Зеленському потрібно бути обережніше з Коломойським. Тим часом Коломойський заперечує переговори з владою щодо Приватбанку.

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