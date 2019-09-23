Фото дня: Коломойський зголив бороду

Коломойський прийшов повболівати за сина на домашній грі клубу і весь матч провів у першому ряду. На першій грі сезону в Південному, яку дніпряне виграли, батько 45-го номера "Дніпра" теж був присутній на грі, тоді ще з бородою. Коломойський-молодший з'явився на майданчику в кінці другої чверті і відіграв 3 хвилини і 43 секунди, не набравши очок. Під час гри в Південному Григорій теж був у заявці, але в гру так і не увійшов.

Таким чином, Коломойський дебютував за "Дніпро", з ходу став володарем Суперкубка і отримав відповідну медаль, якою похвалився перед батьком, а також обійняв і поцілував того після гри.

Коломойський з нагоди перемоги сина був у чудовому настрої і не відмовив нікому з тих, хто після матчу хотів зробити з бізнесменом селфі. А ось порадіти на камеру не захотів і давати інтерв'ю журналістам не став.

"Я вже напередодні у Шустера виступив", - весело зауважив олігарх.

Поголивший бороду Ігор Коломойський. Фото: "КП в Україні"

Як повідомляли Українські Новини, Bloomberg написав, що Зеленському потрібно бути обережніше з Коломойським. Тим часом Коломойський заперечує переговори з владою щодо Приватбанку.