Фото дня: Коломойський зголив бороду

Після скандалу з Шустером в прямому ефірі олігарх Ігор Коломойський збрив свою пишну бороду і гладко поголений прийшов на баскетбольну гру свого сина Григорія, який знаходиться у складі клубу "Дніпро", повідомляє "КП в Україні", публікуючи відповідні фото.\r\n\r\nКоломойський прийшов повболівати за сина на домашній грі клубу і весь матч провів у першому ряду. На першій грі сезону в Південному, яку дніпряне виграли, батько 45-го номера "Дніпра" теж був присутній на грі, тоді ще з бородою. Коломойський-молодший з'явився на майданчику в кінці другої чверті і відіграв 3 хвилини і 43 секунди, не набравши очок. Під час гри в Південному Григорій теж був у заявці, але в гру так і не увійшов.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nТаким чином, Коломойський дебютував за "Дніпро", з ходу став володарем Суперкубка і отримав відповідну медаль, якою похвалився перед батьком, а також обійняв і поцілував того після гри.\r\n\r\nКоломойський з нагоди перемоги сина був у чудовому настрої і не відмовив нікому з тих, хто після матчу хотів зробити з бізнесменом селфі. А ось порадіти на камеру не захотів і давати інтерв'ю журналістам не став.\r\n"Я вже напередодні у Шустера виступив", - весело зауважив олігарх.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПоголивший бороду Ігор Коломойський. Фото: "КП в Україні"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Bloomberg написав, що Зеленському потрібно бути обережніше з Коломойським. Тим часом Коломойський заперечує переговори з владою щодо Приватбанку.\r\n