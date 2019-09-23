Завтра суд хочет рассмотреть иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка

Хозяйственный суд Киева 24 сентября намерен начать рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте суда, передают Українські Новини.\r\nСуд намерен рассмотреть иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка.\r\nЗаседание назначено на 10:30.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо предварительной информации, оно пройдет в закрытом режиме.\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.\r\nТем временем Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.\r\nТакже прокуратуру обязали открыть дело против руководства Приватбанка из-за возможных правонарушений\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n