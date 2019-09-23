Завтра суд хочет рассмотреть иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка

Хозяйственный суд Киева 24 сентября намерен начать рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка.

Об этом свидетельствуют данные на сайте суда, передают Українські Новини.

Суд намерен рассмотреть иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка.

Заседание назначено на 10:30.

По предварительной информации, оно пройдет в закрытом режиме.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

Тем временем Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.

Также прокуратуру обязали открыть дело против руководства Приватбанка из-за возможных правонарушений