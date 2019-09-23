Труба мог сам инсценировать свою прослушку, - Попович

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович не исключает, что директор Госбюро расследований Роман Труба сам инсценировал обнаружение в своем кабинете прослушивающего устройства.

Об этом Попович сказал в комментарии Українським Новинам.

"Я этого (инсценировки) не исключаю. Посмотрите - он же сам и комментировал эту историю, он же сам и скидывал эти фотографии. Де-факто реакции правоохранителей не существует. То есть, пока что не установлено, кто проводил прослушивание. Если вы посмотрите на те фото, которые есть в интернете по поводу этой прослушки, то мягко говоря, это не совсем профессиональная аппаратура. И здесь пока что больше вопросов, нежели ответов. Поэтому я не исключаю того факта, что сам Роман Михайлович осуществил инсценировку, чтобы привлечь больше внимания к себе и уменьшить негатив, которым сопровождается его деятельность. То есть то, о чем постоянно сообщают в прессе. Я этого не исключаю", - сказал Попович.

По его словам, отсутствие руководителя управления внутреннего контроля ГБР фактически свидетельствует о том, что деятельность Трубы находится вне какого-либо контроля внутри структуры.

"Я не думаю, что так бы непрофессионально работали службы, что так легко нашли прослушку, тем более в субботу. Это выглядит по-меншей мере очень странно", - подчеркнул Попович.

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщили, что прослушку в кабинете Трубы организовало НАБУ. Ранее Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.